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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ganita Akşamları, birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ganita Akşamları etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor. Ganita Sahil Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde bu hafta müzikten tiyatroya, komediden taklide kadar birçok farklı program Trabzonlularla buluşacak.

Program kapsamında Ünlü Show, 18 Ağustos Salı günü saat 20.00’de sahne alacak. Komedi, tiyatro, müzikal ve taklidin bir arada sunulacağı gösteri, izleyenlere keyifli bir akşam yaşatacak. Sevilen sanatçı Yaylacı Halil Karagöz, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de Ganita’da sevenleriyle buluşacak. Kaptan Yılmaz ise 21 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Etkinlikler, Furkan Kama’nın 22 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştireceği programla devam edecek. Haftanın son etkinliğinde ise Tuncay Gargar, 23 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da müzikseverlerle buluşacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar etkinliklere davet edildi.