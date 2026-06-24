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Ganalı spiritüalist Nana Kwaku Bonsam, İngiltere Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Harry Kane hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Kendisini "dünyanın en güçlü spiritüalisti" olarak tanımlayan Bonsam, Kane'in sahadaki performansına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Nana Kwaku Bonsam, yaptığı açıklamada Harry Kane'i etkilediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güçlü spiritüalistiyim. Harry Kane'i dün gece bağladım. Onu izlediniz mi? Sahada topa bile dokunamadı."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ganalı spiritüalistin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler arasında da tartışma konusu oldu.

Bonsam'ın sözleri özellikle Harry Kane'in sahadaki performansıyla ilişkilendirilerek gündeme taşındı.