Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Belçika futbolunu sarsan olayda Mohammed Fuseini, sabaha karşı uğradığı saldırıda büyük korku yaşadı. Polis, saldırganlardan birini kısa sürede yakalarken soruşturma sürüyor.

FUSEINI ARACINDAN ZORLA ÇIKARILDI

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'un haberine göre; olay, pazar sabahı saat 06.30 sıralarında Brüksel'deki Louise Caddesi'nde meydana geldi.

Gece kulübünden çıktıktan sonra park halindeki aracına binen Mohammed Fuseini, yüzlerini gizleyen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Ganalı futbolcuyu aracından zorla indirerek etkisiz hale getirdi.

ROLEX SAATİ VE TELEFONU ÇALINDI

Beş kişiden oluştuğu belirtilen saldırgan grubunun, Fuseini'nin cep telefonunu ve yaklaşık 8 ila 14 bin Euro değerindeki Rolex Datejust saatini aldığı belirtildi.

Saldırganlardan biri otomobili kontrol ederken diğerleri futbolcuyu etkisiz hale getirdi. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

*Viewer discretion advised



Ghana winger 🇬🇭 Mohammed Fuseini was robbed in Brussels over the weekend as he was ambushed by five men. The robbers got away with the player’s wallet, 2 iPhones and watch. Investigations are underway with the police already arresting two of the… pic.twitter.com/991xTn1RFO — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) July 28, 2026

GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI SAĞLADI

Yerel basına göre saldırı anı, o sırada Fuseini ile birlikte olan Union Saint-Gilloise'nın yeni transferlerinden Relebohile Mofokeng tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Elde edilen görüntüler sayesinde polis kısa sürede şüphelilerden birini tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin evinde çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eşyaların ele geçirildiği açıklandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Union Saint-Gilloise, olayın ardından yaptığı açıklamada Mohammed Fuseini'nin hastanede kontrol altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kulüp ayrıca Brüksel polisine hızlı müdahalesi nedeniyle teşekkür ederken futbolcunun yaşadığı şoku atlattıktan sonra yeniden takımla antrenmanlara başladığını bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Brüksel Savcılığı, olayla ilgili bir şüphelinin çete halinde şiddet kullanarak hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken saldırıya karışan diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.