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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde sıra dışı bir açıklama gündeme oturdu.

Kendisini "Afrika'nın tek gerçek büyücüsü" olarak tanıtan Ganalı Nana Kwaku Bonsam, İngiltere kaptanı Harry Kane'i durdurmak için çalıştığını öne sürdü.

'HARRY KANE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM'

Daily Mail'e konuşan Bonsam, İngiltere'nin yıldız golcüsünü hedef aldığını söyledi.

Ganalı büyücü, "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabildiğimi gösterdim. Bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kane'in ciddi şekilde sakatlanmasını istemediğini belirten Bonsam, "Sadece Gana'ya karşı oynayamayacak kadar etkilenmesi yeterli olur. Ülkeme yardım etmek için üzerime düşeni yapacağım" dedi.

RONALDO İDDİASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Nana Kwaku Bonsam, futbol dünyasında daha önce de benzer açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

2014 Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı diz problemlerinin arkasında kendisinin olduğunu iddia eden Bonsam, o dönemde de uzun süre konuşulmuştu.

Ganalı isim, Ronaldo'nun sakatlığının "manevi nedenlerden kaynaklandığını" ve doktorların bunu tespit edemeyeceğini öne sürmüştü.

KANE REKOR PEŞİNDE

İngiltere'nin Hırvatistan karşısında aldığı galibiyette iki gol atan Harry Kane ise Dünya Kupası tarihindeki İngiltere gol krallığı rekoruna bir adım uzaklıkta bulunuyor.

Yıldız forvet, bir gol daha atması halinde İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker'i geride bırakacak.