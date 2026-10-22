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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Tony Goodman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gana bünyesinde şu ana kadar herhangi bir Ebola vakasına rastlanmadığını bildirdi. Goodman, virüsün ülkeye girişini engellemek, olası vakaları erkenden tespit edip izole edebilmek amacıyla güvenlik ve sağlık önlemlerinin artırıldığını vurguladı.

Goodman ayrıca, Kenya ile Gana arasında doğrudan uçuşların bulunması ve yolcu trafiğinin KDC'ye kıyasla çok daha yoğun olması sebebiyle Kenya'da yaşanan gelişmelerin kendileri açısından ciddi bir risk teşkil ettiğine dikkat çekti.

HAVALİMANLARINDA ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILDI

Gana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Gana Sağlık Hizmetleri ve ilgili paydaşlarla koordineli biçimde olası bir salgına müdahale kapasitesinin güçlendirildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda, başta havalimanları olmak üzere tüm sınır giriş noktalarında tarama ve gözetim faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi. Akra Uluslararası Havalimanı ve Gana Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde olası vakalara karşı müdahale senaryolarının sınandığı tatbikatlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Gana Havalimanları Şirketi ve Gana Sivil Havacılık Otoritesi ile olan iş birliğinin pekiştirildiği kaydedildi.

Yüksek riskli coğrafyalardan gelen yolcuların, halk sağlığı protokolleri gereğince ülkede kaldıkları süre boyunca takip edileceği bildirildi. Laboratuvar altyapısının güçlendirildiği ve standart çalışma prosedürlerinin güncellendiği vurgulanırken, sağlık personeline yönelik bilgilendirmelerin devam ettiği, havalimanlarında ise yolculara korunma yöntemleri ile semptom halinde atılacak adımların aktarıldığı ifade edildi.

KENYA VE NİJERYA'DA ARDI ARDA VAKALAR DOĞRULANDI

Kenya hükümeti, 6 Ekim tarihinde Bundibugyo virüsünün yol açtığı ithal bir Ebola vakası kaydetmişti. Bu gelişmenin ardından 17 Ekim'e kadar olan süreçte, aralarında sağlık çalışanlarının da yer aldığı 6 yeni vaka daha tespit edildi.

Diğer yandan Nijerya hükümeti de 20 Ekim'de Federal Başkent Bölgesi'nde resmi olarak bir Ebola vakasının doğrulandığını kamuoyuna duyurmuştu.