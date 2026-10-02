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Kaynak: AA

Federasyondan yapılan açıklamada, Queiroz ile şartların değerlendirilmesinin ardından tarafların sözleşmeyi sonlandırma konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Yaklaşık bir ay önce görevine dönen Queiroz'un ayrılık sürecinde, Gana'nın Gambiya karşısında aldığı 4-2'lik yenilginin rol oynadığı aktarıldı.

Gana, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki ilk iki karşılaşmasından puan alamadı.

Queiroz, veda mesajında Gana'ya ve futbolculara teşekkür etti. Gerekli birlik ve desteğin sağlanması halinde bu jenerasyonun ülke futbolunda başarılara imza atabileceğini belirtti.

Nisan 2026'da Gana'nın başına geçen 73 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımın başında yer aldı. Turnuva sonrasında görevinden ayrılan Queiroz, 2 Eylül'de yeniden milli takımın teknik direktörlüğüne getirilmişti.