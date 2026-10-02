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Kaynak: AA

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, Portekizli teknik direktör Queiroz ile mevcut koşulların değerlendirilmesinin ardından sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Nisan 2026'da Gana'nın başına getirilen Queiroz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımı yönetmişti.

Dünya Kupası'nın ardından görevi sona eren 73 yaşındaki teknik adam, 2 Eylül'de yeniden Gana Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Yaklaşık bir ay önce yeniden göreve getirilen Queiroz'un ayrılığında, Gana'nın son olarak Gambiya'ya 4-2 yenilmesinin de etkili olduğu kaydedildi.

Gana, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 2 maçtan da puan çıkaramadı. Queiroz yönetiminde çıktığı 7 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alan Gana, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Portekizli teknik adamın bu süreçteki galibiyet oranı yüzde 14,3'te kalırken, karşılaşmaların yüzde 57,1'i mağlubiyetle sonuçlandı.

Queiroz ise açıklamasında Gana'ya ve oyunculara teşekkür ederek, "Yetenek ve potansiyel var. Birlik, destek ve doğru ortamla bu nesil Gana için büyük işler başarabilir." ifadelerini kullandı.