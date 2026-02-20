Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi

Arka Sokaklar dizisinde Komiser Zeynep karakterine canlandıran Gamze Özçelik, kariyerinin en parlak günlerinde oyunculuğu bırakıp şöhreti elinin tersiyle itmişti. Rotasını iyilik çalışmalarına çeviren Özçelik, kurduğu dernek ile dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine elini uzatıyor.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 1

Yıllar önce attığı bu adım, onun hayatında yeni bir sayfa açtı. Maneviyata yönelen ve yardım faaliyetlerini hayatının merkezine koyan Gamze Özçelik, şimdi de çalışmalarını yeni bir coğrafyaya taşıdı.

1 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yolculuğunun başladığını duyuran Özçelik, bu kez rotasını Sudan’a çevirdi. Ramazan ayı vesilesiyle çıktığı bu yolculuğu, “Yine bir Ramazan, yine yollardayız. Nice duaya ve tebessüme vesile olmak için…” sözleriyle takipçilerine duyurdu.

2 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 3

Sadece yardım faaliyetleriyle değil, özel hayatındaki mutluluğuyla da adından söz ettiren Özçelik, geçtiğimiz aylarda 42 yaşındaki Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile sade bir nikâhla evlenmişti.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Özçelik, hem evliliği hem de oğlu Murathan ile kurduğu güçlü bağla dikkat çekiyor.

3 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 4

Sosyal medyada zaman zaman oğlu Murathan Pektaş hakkında yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. “Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her sabah heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah.” sözleriyle anneliğin hayatındaki yerini dile getiren Özçelik’in oğlu bugün 16 yaşında.

4 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 5

Geçtiğimiz günlerde oğlunun yeni yaşını da duygusal bir mesajla kutlayan Özçelik, arkasından çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde şu ifadeleri kullandı: “Önce duam, sonra şükürüm… İyi ki doğdun. Allah sana hem bu dünyada hem ahirette güzellikler nasip etsin.

5 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 6

Seni her türlü kötülükten korusun. Bizlere daima göz aydınlığı ol. Seni tarifsiz seviyorum. Annen…” Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

6 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 7

İyilik yolculuğunu kararlılıkla sürdüren Gamze Özçelik, hem yardım çalışmaları hem de ailesiyle kurduğu hayatla örnek olmaya devam ediyor.

7 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 8
8 9
Gamze Özçelik’ten yeni Ramazan yolculuğu: Şöhreti bıraktı, maneviyata yöneldi - Resim: 9
9 9
