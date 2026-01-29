Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik oğlu Murathan'ın, 16. yaşını kutladı. Ünlü isim, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla taçlandırdı.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 1

Gamze Özçelik’in, eski eşi Uğur Pektaş ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan Pektaş, yeni yaşına girdi. 43 yaşındaki Özçelik, oğlunun arka plandan çekilmiş bir karesini Sezen Aksu’nun “Canımsın Sen” şarkısı eşliğinde paylaştı.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 2

Paylaşımına içten bir not düşen Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“Önce duam, sonra şükrüm… İyi ki doğdun. Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler nasip etsin. Seni her zaman göz aydınlığımız kılsın. Tarif edilemez bir sevgiyle bağlıyım sana.”

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 3

Murathan’ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 4

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın yolları, “Arka Sokaklar” dizisinin setinde kesişmiş, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 2008 yılında evlenen çift, 2010’da oğulları Murathan’ı kucaklarına almış, 2011 yılında ise evliliklerini sonlandırmıştı.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 5

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği’ni kurarak yardım çalışmalarına ağırlık veren Gamze Özçelik, özel hayatında da mutluluğu yeniden yakaladı.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 6

Ünlü isim, 2024 yılında Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlendi.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 7

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, zaman zaman keyifli anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 8

Son olarak Avustralya’ya giden Özçelik, “Biraz da beyimin memleketini gezelim” notuyla yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Gamze Özçelik’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu 16 yaşında: Kocaman olmuş - Resim: 9
Kaynak: Haber Merkezi
