Türkiye’nin savunma kurumlarının desteğiyle hayata geçirilecek “Operasyon Alesta” adlı yapım için hazırlıklar sürerken, proje TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Dizide yer alması için Özçelik’e teklif götürüldüğü ve oyuncunun bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Kulis bilgilerine göre Özçelik, dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu yapımın senaryosu ise Onur Böber imzası taşıyor. Çekimlerin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi isimler yer alıyor.