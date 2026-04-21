tabii platformunda yayınlanacak, Üs Yapım imzalı dizinin okuma provası, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul üzerinde gerçekleştirildi.

BİRBİRİNDEN BAŞARILI OYUNCULAR YER ALIYOR

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu yapımın senaryosu Onur Böber tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi deneyimli isimler yer alıyor.

GAMZE ÖZÇELİK ZEYNEP KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Uzun süredir oyunculuktan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik, bu projeyle setlere geri dönüyor. Arka Sokaklar ile geniş kitlelerce tanınan oyuncu, dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek.

Okuma provasında da dikkatleri üzerine çeken Özçelik’in yeni görüntüleri, kısa sürede büyük beğeni topladı.