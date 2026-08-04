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Uzun süredir ekran platformlarından uzak bir yaşam tarzı benimseyen Gamze Özçelik, seneler sonra set ortamına geri dönecek adımı attı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın katkılarıyla, TRT’nin küresel dijital kanalı tabii adına hazırlanacak ‘Operasyon Alesta’ yapımının ekibine giren Gamze Özçelik, merakla gözlenen projede prensip sahibi bir mühendisi temsil edecek.

ÜS Yapım damgalı projenin görsel çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Güncel yapımda Afrika bölgesinde görev üstlenen Türk mühendis Zeynep rolünü üstlenecek Özçelik'in sektöre dönüş yapması, sevenlerini sevindirdi.

Gamze Özçelik, çekim alanından görselleri kişisel dijital mecrasından yayımlarken "Operasyon Alesta... Alesta seti benim için yıllar sonra gerçekten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu. Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede özellikle çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size çok teşekkür ederim.

Güzel enerjisini, gülümsemesini hiç eksik etmeyen yönetmenimize ve ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum.

Birçoğu ile hiç fotoğraf çekilmediğimi fark etmek beni üzdü. İnşallah önümüzdeki aylarda, dizi yayına girdiğinde tekrar görüşeceğiz." şeklinde not ekledi.