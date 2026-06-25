Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş

Reshad Strik, yollarının Gana’da kesiştiğini belirterek, yıllar önce ziyaret ettiği bir köyün daha sonra Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildiğini söyledi. Köy sakinlerinin kendisinden söz etmesi üzerine Gamze Özçelik’in kendisine ulaştığını ifade eden Strik, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı...