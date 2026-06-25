Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş

Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yardım faaliyetlerine odaklanan Gamze Özçelik, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçiyor. Ünlü ismin setten gelen ilk görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 1

Yıllar önce ekranlara veda ederek yardım çalışmalarına yönelen Gamze Özçelik, kurduğu dernek aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Eşi Reshad Strik ile birlikte birçok yardım organizasyonunda yer alan Özçelik, bu kez yeni bir dizi projesiyle gündemde.

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 2

Haziran 2024’te sade bir törenle evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, katıldıkları programda tanışma hikâyelerini anlatarak dikkat çekti.

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 3

Reshad Strik, yollarının Gana’da kesiştiğini belirterek, yıllar önce ziyaret ettiği bir köyün daha sonra Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildiğini söyledi. Köy sakinlerinin kendisinden söz etmesi üzerine Gamze Özçelik’in kendisine ulaştığını ifade eden Strik, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı...

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 4

“Gana’da ziyaret ettiğim köyden iki yıl sonra Gamze ve Umuda Koşanlar ekibi de geçti. Köylüler benim ziyaretimden bahsetmiş. Bunun ardından Gamze bana ulaştı ve derneğe davet etti. Orada tanıştık. Birlikte yardım çalışmalarına katıldık, zamanla birbirimize yakınlaştık. Sonrasında da evlenmeye karar verdik.”

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 5

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik’in dönüş adresi ise TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için hazırlanan ‘Operasyon Alesta’ dizisi oldu.

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 6

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın destek verdiği projede yer almayı kabul eden Özçelik, yıllar sonra yeniden oyunculuk yapacak.

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 7

ÜS Yapım imzası taşıyan dizinin afiş çekimlerinden ilk kareler de paylaşıldı. Özçelik’in yeni projede Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat vereceği öğrenildi.

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Gamze Özçelik setlere geri döndü: Yıllar sonra sürpriz dönüş - Resim: 8

Başarılı oyuncunun ekranlara dönüşü, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

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