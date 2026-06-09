Dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan Dinklage, rol arkadaşı Kit Harington ile Variety'nin "Actors onActors" programında yeniden bir araya geldi. Sohbet sırasında, çekim sürecinde yaşadığı en büyük sıkıntının aşırı sıcak hava koşulları olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, kostümlerin göründüğünden çok daha ağır olduğunu belirterek, "Oyuncuların set şartlarından yakınması pek hoş karşılanmaz ama İspanya'daki sıcaklık gerçekten dayanılmazdı. Üzerimizde kalın ve ağır pelerinler vardı. Çekimler sırasında sık sık, 'Tyrion bu kadar akıllıysa neden 40 derece sıcakta bu kıyafetleri giymek zorunda?' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Sohbet sırasında Kit Harington, yapım ekibinin oyuncuların sıcaktan daha az etkilenmesi için kostümlerin altına giyilen özel soğutma yelekleri sağladığını hatırlattı. Dinklage ise başlangıçta bu ekipmanı kullanmayı reddettiğini ve karakterin atmosferini daha iyi hissedebilmek için sıcağa katlanmayı tercih ettiğini söyledi.

Ancak günler geçtikçe fikrinin değiştiğini belirten oyuncu, yaklaşık bir hafta boyunca kavurucu sıcaklık altında çalıştıktan sonra kararından pişman olduğunu itiraf etti. Çevresindeki ekip ve oyuncuların serin kalabildiğini görünce, soğutucu yelekleri kullanmamanın büyük bir hata olduğunu anladığını da sözlerine ekledi.