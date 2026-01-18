Game of Thrones dizisinde Sansa Stark ve Jon Snow karakterleriyle kardeşleri canlandıran Sophie Turner ve Kit Harington, bu kez çok farklı bir projede yeniden bir araya geliyor. İkilinin başrollerini paylaştığı gotik korku filmi The Dreadful, yayımlanan ilk fragmanıyla dikkat çekti.

Yeni film, 15. yüzyıl İngiltere’sinde geçen karanlık ve kasvetli bir hikâyeye odaklanıyor. Sophie Turner’ın canlandırdığı karakter, kocasının ölümünün ardından izole bir hayat sürerken, Kit Harington’ın hayat verdiği gizemli bir adamın ortaya çıkmasıyla olaylar giderek rahatsız edici bir hâl alıyor. Film, psikolojik korku ve gotik atmosferi ön plana çıkaran yapısıyla klasik jumpscare’lerden çok huzursuzluk hissi yaratmayı hedefliyor.

Fragmanın en çok konuşulan yönlerinden biri ise Turner ve Harington’ın bu kez romantik bir bağ içinde izleyici karşısına çıkması. İkilinin Game of Thrones dizisinde kardeş rollerinde yer almış olması, bu durumu izleyiciler için daha da dikkat çekici kılıyor. Oyuncular daha önce verdikleri röportajlarda, bu projede birlikte çalışmanın “alışılmadık ama profesyonel” bir deneyim olduğunu dile getirmişti.

Filmde ayrıca deneyimli oyuncu Marcia Gay Harden da önemli bir karakterle yer alıyor. Gotik anlatımı, tarihi arka planı ve tanıdık yüzleriyle The Dreadful, 2026’nın öne çıkan korku yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

The Dreadful, 20 Şubat 2026’da sinema salonlarında ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak.