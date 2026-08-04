Dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisinin başarılı oyuncusu Rose Leslie’nin ailesiyle özdeşleşen İskoçya’daki 16. yüzyıldan kalma tarihi Lickleyhead Şatosu gayrimenkul pazarındaki yerini aldı.
Game of Thrones yıldızının çocukluğunun geçtiği tarihi şato satışta: İşte istenen servet
Game of Thrones oyuncusu Rose Leslie'nin ailesine ait İskoçya'daki tarihi Lickleyhead Şatosu yüklü bir servete karşılık satışa çıkarıldı. 16. yüzyıldan kalma mülk 8 yatak odasına sahip.Kaynak: Haber Merkezi
Mansion Global’de yer alan detaylara göre; Aberdeenshire bölgesinde 4,45 hektarlık geniş bir arazi üzerinde konumlanan dört katlı tarihi konak için 1,15 milyon sterlin (yaklaşık 1,54 milyon dolar) talep ediliyor.
Yaklaşık 511 metrekarelik bir kullanım alanı sunan tarihi mülkte; sekiz yatak odası, oturma ve yemek bölümlerine ayrılmış geniş bir ana salon, özel bir şapel ve modern imkanlara sahip bir mutfak yer alıyor.
Sınırları dahilinde üç yatak odalı bağımsız bir kulübe ile 1,2 hektarlık özel bir bahçesi de bulunan yapının en eski kısmı 1580 yılına dayanırken, ana mimari formun büyük bir bölümü 17. yüzyılda inşa edildi.
Orijinal dokusunu koruyan şatoda taş spiral merdivenler, ahşap kirişli tavanlar, ahşap kaplama duvarlar ve estetik şömineler ön plana çıkıyor.
Geçmişi 13. yüzyıldan bu yana Leslie klanı ile bağlantılı olan yapı, son yıllarda el değiştirdi. Press and Journal gazetesinin 2019 tarihli aktarımına göre; mülk, oyuncunun babası Sebastian Leslie’den haciz kanalıyla alınarak dönemin alıcısına 650 bin sterlin (yaklaşık 871 bin dolar) karşılığında devredildi.
Aradan geçen birkaç yılın ardından yeniden pazara sunulan mülkün resmi satış ilanı, gayrimenkul firması Savills tarafından temmuz ayının sonunda paylaşıldı.
Game of Thrones yapımında "Ygritte" karakterine hayat veren Rose Leslie, çocukluğunun bir dönemini bu mülkte geçirdi.
Öte yandan ünlü oyuncunun asıl aile evi, yakın konumda bulunan ve dizideki rol arkadaşı aynı zamanda eşi Kit Harington (Jon Snow) ile evlendiği daha köklü bir geçmişe sahip Wardhill Şatosu olarak biliniyor.
Rose Leslie, 1922 yılında Arbuthnot-Leslie ailesinin bir üyesiyle hayatını birleştiren María de Landa y Escandón'un torununun kızı konumunda yer alıyor. Söz konusu şato da zamanında María de Landa y Escandón'a babası tarafından hediye edilmişti.
Mansion Global’a göre şato, kır tatil evi olarak işletilmekte. Şatodaki sekiz yatak odası içerisinde odası ile beraber, farklı zamanlarda şatoyu elinde bulunduran klanların isimleriyle adlandırılan "Duff" ve "Bartholf" odaları yer alıyor.
Ses getiren bir diğer tarihi mülk satışı da geçen ay yapılmıştı. 16. yüzyıldan kalan ve yine bir İskoç yapısı olan Allardyce Şatosu, Londra’nın merkezinde bulunan ortalama bir dairenin yarı fiyatına, yani 1,2 milyon dolara satışa çıkmıştı.