Game of Thrones yıldızının çocukluğunun geçtiği tarihi şato satışta: İşte istenen servet

Ses getiren bir diğer tarihi mülk satışı da geçen ay yapılmıştı. 16. yüzyıldan kalan ve yine bir İskoç yapısı olan Allardyce Şatosu, Londra’nın merkezinde bulunan ortalama bir dairenin yarı fiyatına, yani 1,2 milyon dolara satışa çıkmıştı.