Netflix’in tüm zamanların en çok izlenen İngilizce dizisi olma unvanını taşıyan Wednesday, üçüncü sezonuyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dublin, İrlanda’da hızla süren prodüksiyon sürecinde açıklanan yeni oyuncular, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Game of Thrones’ta Cersei Lannister karakteriyle hafızalara kazınan Lena Headey, Ted Lasso’nun sevilen gazetecisi James Lance ve 80’lerin tanınmış oyuncularından Andrew McCarthy, konuk oyuncu olarak Addams evrenine dahil oluyor.

YILDIZLARLA DOLU KADRO GENİŞLİYOR

Bu üç isme ek olarak, daha önce duyurulan birçok ünlü oyuncu da yeni sezonda yer alacak. Morticia Addams’ın kız kardeşi Ophelia’yı Eva Green canlandırırken, henüz açıklanmayan gizemli bir rolle Winona Ryder da projeye dahil oluyor. Ayrıca Chris Sarandon ve Noah Taylor’ın katılımıyla Nevermore Academy’nin karanlık atmosferi daha da zenginleşecek. Yönetmen koltuğunda yine Tim Burton’ın bulunduğu yapımda Jenna Ortega, sadece başrol olarak değil aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de yaratıcı sürece katkı sağlıyor.

İkinci sezonun çarpıcı finalinin ardından hikâye kaldığı yerden devam ediyor. İzleyiciler, Wednesday’i en son Fester Amca (Fred Armisen) ile birlikte motosiklet üzerinde, “alfa kurt adam” formuna sıkışan arkadaşı Enid’i (Emma Myers) kurtarmak için yola çıkarken görmüştü. Üçüncü sezonun, Enid’in kendi sürüsü tarafından hedef alındığı ve Wednesday’in onu kurtarmak için Kanada sınırına uzanan karanlık bir maceraya atıldığı daha sert ve yoğun bölümlere sahne olması bekleniyor.

MGM Television imzası taşıyan dizide, Wednesday’in psişik güçlerinin daha da derinleşeceği ve Addams ailesinin geçmişine dair “Frump” soyundan gelen sırların ortaya çıkacağı konuşuluyor. Catherine Zeta-Jones (Morticia) ve Luis Guzmán (Gomez) gibi isimlerin daha geniş sahnelerle yer alacağı yeni sezonda, Nevermore’u kapatmaya çalışan bir FBI şerifi ve gizemli bir spiritüel rehber gibi yeni tehditler de hikâyeye dahil olacak. Çekimlerin 2026 boyunca sürmesi ve dizinin 2027’nin başlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.