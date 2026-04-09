Game of Thrones dizisiyle tanınan İrlandalı oyuncu Michael Patrick, motor nöron hastalığına yenik düşerek 35 yaşında yaşamını yitirdi.

Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde tedavi gören Patrick’in ölümü, eşi Naomi Sheehan tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

2023 yılında motor nöron hastalığı teşhisi konulan genç oyuncunun, hastalığa karşı verdiği zorlu mücadeleyi kaybettiği belirtildi.

EŞİ NAOMİ SHEEHAN’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Naomi Sheehan, yaptığı paylaşımda eşinin ailesi ve yakın dostlarının yanında huzur içinde hayata veda ettiğini ifade etti. Sheehan, “Michael hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdi. Hayat dolu kişiliği, enerjisi ve çevresine verdiği ilhamla hep hatırlanacak” dedi.

Eşi, hastalık sürecinde kendilerine destek olan herkese de teşekkürlerini iletti.

MİCHAEL PATRİCK KİMDİ?

Game of Thrones dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michael Patrick, genç yaşta aldığı bu ağır teşhisin ardından kamuoyunun da yakından takip ettiği bir isim haline gelmişti. 35 yaşındaki oyuncunun ani kaybı, dizinin hayranlarını ve oyunculuk camiasını yasa boğdu.