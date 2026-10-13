Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi William, Londra’da çevre eylemini kutlayan Earthshot Ödülü etkinliğine katıldı
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.Kaynak: AA
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.
Galler Prensi Prens William, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Mall’da, çevre eylemlerini, spor bağlantılarını ve Kasım ayında Mumbai’de yapılacak ödül töreni nedeniyle düzenlenen "Earthshot Ödülü" etkinliğine katılarak kriket oynadı. Prens William vatandaşlarla selamlaştı.