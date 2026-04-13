İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran limanlarını hedef alan deniz ablukası kararına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galibaf, söz konusu kararın küresel enerji piyasalarına yansıyacağını belirterek benzin fiyatlarının artacağı uyarısında bulundu.

“MEVCUT FİYATLARI ARAYACAKSINIZ”

Galibaf, paylaşımında, “Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde ‘abluka’ ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

ABD’deki akaryakıt fiyatlarına da gönderme yapan Galibaf, Beyaz Saray’a yakın bir benzin istasyonunun fiyatlarını gösteren uygulama ekran görüntüsünü paylaştı.

ABD’NİN ABLUKA KARARI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik deniz ablukası uygulanacağını duyurmuştu.

Açıklamada, İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan uygulamanın 13 Nisan günü Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla başlayacağı belirtilmişti.

KAPSAM VE UYARILAR

Ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi dahil olmak üzere İran’ın tüm liman ve kıyı bölgelerini kapsayacağı, tüm ülkelere ait gemilere ayrım gözetmeksizin uygulanacağı ifade edildi.

Öte yandan, İran dışındaki limanlara gidiş gelişlerde Hürmüz Boğazı’nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün engellenmeyeceği kaydedildi.

ABD yetkilileri, uygulama öncesinde ticari gemilere bilgilendirme yapılacağını ve bölgeden geçecek gemilerin ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmasının tavsiye edildiğini bildirdi.