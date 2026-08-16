Mart 2026’da sona eren son mali yıl verilerine göre Apple’ın %51,6’lık pazar payı ile açık ara lider olduğu, Samsung’un ise %11 seviyesinde kaldığı ülkede, geniş ekranlı yeni katlanabilir model resmi satışların başlamasıyla birlikte kapış kapış gitti.

Piyasaya sürülmesinin hemen ardından Samsung’un hem fiziksel mağazalarında hem de resmi çevrimiçi satış platformunda stokları hızla tükenen Galaxy Z Fold 8, şirketin bölgedeki pazar payını yukarı taşımak adına tarihi bir fırsat yarattı. Yetkililer tedarik süreçlerinin kademeli olarak normale döndüğünü söylese de cihaza yönelik yüksek talebin kesintisiz sürmesi Güney Koreli üretici için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Yeni seride Galaxy Z Flip modeli daha sakin bir ilgi görürken, en çok talep gören model açık ara Fold 8 oldu.

Söz konusu ivmenin genel satış adetlerinde Apple ile aradaki devasa farkı tek başına kapatması beklenmese de, Japonya’da özellikle iPhone ve Google Pixel kullanıcılarının Samsung’un yeni katlanabilir teknolojisine geçiş yapma oranlarında belirgin bir artış gözleniyor. Sektör temsilcileri, Apple’ın ilerleyen dönemde muhtemel bir katlanabilir iPhone modeli sunana kadar Samsung’un bu segmentte pazardaki hakimiyetini güçlendireceğini öngörüyor.