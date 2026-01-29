Kulis bilgilerine göre Galaxy S26 ailesinin 25 Şubat’ta tanıtılması, 11 Mart itibarıyla da satışa sunulması bekleniyor. İlk söylentiler, Samsung’un Galaxy S25 serisine kıyasla fiyat artışına gidebileceği yönündeydi. Zamanla ortaya çıkan yeni iddialar, fiyatların sabit kalabileceğini; buna karşın önceki yıllarda sunulan cazip ön sipariş kampanyalarının bu kez sınırlı olabileceğini işaret etmişti. Son sızıntılar ise tabloyu netleştirmiş durumda.

GALAXY S26 SERİSİNİN AVRUPA FİYATLARI

Donanım haberde yer alan bilgilere göre, güvenilir sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, Galaxy S26 modellerinin artan depolama kapasitesine rağmen Avrupa’da Galaxy S25 serisine çok yakın fiyatlardan satılacağını belirtiyor. Buna göre:

Galaxy S26 (256 GB): 899 euro

Galaxy S26 Plus: 1.169 euro

Galaxy S26 Ultra tarafında da fiyatların değişmediği görülüyor:

256 GB: 1.469 euro

512 GB: 1.569 euro

1 TB: 1.829 euro

Son dönemde bellek maliyetlerindeki artış, pek çok akıllı telefon üreticisini fiyat yükseltmeye zorlamış durumda.

Samsung’un, güçlendirilmiş donanıma rağmen bu maliyeti büyük ölçüde kendi bünyesinde karşılayarak fiyatları sabit tutmayı tercih ettiği ifade ediliyor. Öte yandan, önceki sızıntılarda da vurgulandığı gibi, Galaxy S26 serisinin lansman döneminde ön sipariş avantajlarının eskisi kadar cömert olmayabileceği konuşuluyor.