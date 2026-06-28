Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8.5 kararlı sürümünü alan cihaz, bu yeni adımlarla birlikte orta segmentte uzun ömürlü yazılım desteğinin en güncel örneklerinden biri oldu.

GALAXY A24 4G İÇİN SON BÜYÜK GÜNCELLEME HAZIRLIĞI

Şirketin güncelleme sunucularında tespit edilen "A245FXXUCGZF4" yapı numaralı yazılım, yeni arayüzün cihaz üzerinde aktif olarak optimize edildiğini gösteriyor. Pazara ilk olarak Android 13 işletim sistemiyle adım atan Galaxy A24 4G, Güney Koreli üreticinin taahhüt ettiği 4 yıllık ana güncelleme desteğinin son halkası olarak Android 17 sürümünü deneyimleyecek. Erken başlayan testlerin, kararlı sürümün dağıtım takvimini hızlandırması öngörülüyor.

GENİŞLETİLMİŞ GALAXY AI VE YENİ TASARIM DETAYLARI

Yeni işletim sistemi ve arayüz versiyonu, cihazlara genişletilmiş "Galaxy AI" yapay zeka özellikleri kazandırmayı hedefliyor. Tasarım tarafında ise daha ergonomik parlaklık ve ses kontrol çubukları, dalga animasyonlu kilit ekranı medya oynatıcısı ve yüzen uygulama baloncukları dikkat çeken görsel değişiklikler arasında yer alıyor. Sistem genelinde yenilenen kişi seçici ve özel menüye taşınan ebeveyn denetimleri de kullanıcı deneyimini artıracak diğer yenilikler olarak öne çıkıyor.

YENİ KATLANABİLİR MODELLERLE BİRLİKTE DAĞITILACAK

One UI 9 yazılımının kararlı sürümünü kutudan çıktığı haliyle taşıyacak ilk cihazların, markanın yeni nesil katlanabilir telefonları olması bekleniyor. Londra'da 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkacak Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 ve geniş ekranlı yeni "Galaxy Z Fold Wide" modelleri bu yazılımla pazara sunulacak. Ağustos ayında başlayacak küresel satışların ardından, yeni güncelleme amiral gemisi modellerden başlayarak kademeli olarak Galaxy A24 4G kullanıcılarına ulaştırılacak.