Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 65 milyon euro olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.