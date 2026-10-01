Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu

Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu

Galatasaray'ın bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız golcüsü Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi. Tedavi sürecinde önemli aşama kaydeden Nijeryalı futbolcunun ne zaman kadroya döneceği belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığındaki son durum netleşmeye başladı.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 2

Ligin ilk 6 haftasında 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar, lige verilen uzun milli arada hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, 2 Ekim Cuma günü Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'a konuk olacak.

Pendik Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 3

OSIMHEN İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken sakatlığı bulunan Victor Osimhen cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Eylül'de oynanan Başakşehir karşılaşmasından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı golcünün dönüşü için gün saymaya başladı.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 4

Osimhen, sakatlığı nedeniyle Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında görev alamadı. 27 yaşındaki santrfor aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'na da gitmedi.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 5

MİLLİ ARAYI TEDAVİYLE GEÇİRDİ

Tedavisine devam edilen yıldız futbolcu, lige verilen arayı iyileşme süreci açısından değerlendirdi.

Osimhen'in bu süreçte tedavisini gün gün sürdürdüğü ve fiziksel açıdan önemli mesafe katettiği belirtildi.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 6

Deneyimli santrforun yüzde 85-90 seviyesinde hazır duruma geldiği öğrenildi.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 7

KASIMPAŞA MAÇINDA KADROYA DÖNÜYOR

Osimhen'in sahalara dönüş planı da belli oldu.

Nijeryalı yıldızın 9 Ekim'de Aslantepe'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında yaklaşık 35 günlük aranın ardından yeniden maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 8

Osimhen'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Mücadelenin gidişatına göre maçın son bölümünde oyuna alınarak kendisini test etmesi bekleniyor.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 9

BARCELONA MAÇINDA İLK 11 PLANI

Galatasaray teknik heyetinin Osimhen için asıl planının ise Barcelona karşılaşmasına yönelik olduğu belirtildi.

Kasımpaşa maçında süre alarak durumunu test etmesi planlanan yıldız golcünün, 4 gün sonra oynanacak Barcelona karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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Galatasaraylılara Osimhen müjdesi: Sahalara döneceği maç belli oldu - Resim: 10

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 65 milyon euro olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

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