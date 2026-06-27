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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa FK, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Trendyol 1. Lig temsilcisi, Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Transfer çalışmalarına hız veren Manisa FK, son olarak İsviçre 2. Lig ekiplerinden Yverdon Sport forması giyen 21 yaşındaki on numara Noha Lemina ile temasa geçti.

Sözleşmesi sona eren genç futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Yverdon Sport formasıyla 19 resmi maçta görev yapan Noha Lemina, 689 dakika sahada kaldı.

21 yaşındaki futbolcu bu süreçte 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Manisa FK'nın transferi kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.