Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen yumruklu saldırıyla ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaraylı yıldız Torreira'ya yumruklu saldırıda istenen cezalar belli oldu
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın Şişli'de uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken hazırlanan iddianamede hem saldırgan hem de olaya müdahale eden Torreira'nın şoför için istenen hapis cezaları ortaya çıktı.Furkan Çelik
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamasının ardından savcılık tarafından iddianame düzenlendi.
SALDIRGAN İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Saldırıyı gerçekleştiren Yusuf Y.'nin ifadesinde, Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan İpek B.'ye platonik ilgi duyduğunu ve Torreira ile paylaşılan fotoğrafların ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söylediği belirtildi.
Torreira hakkında sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ve daha sonra futbolcuya saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Yusuf Y. hakkında, "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ŞOFÖR İÇİN DE HAPİS TALEBİ
Olay sırasında saldırganı engellemek amacıyla yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü Eray S. hakkında da "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Mahkeme, hem saldırgan Yusuf Y. hem de şoför Eray S. hakkındaki ceza taleplerini değerlendirecek.