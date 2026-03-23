Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay basınından Ovacion’a verdiği röportajda transfer sürecine dair önemli detaylar paylaştı.

TORREIRA: 'MUSLERA'NIN TELEFONUYLA HAYAYIM DEĞİŞTİ'

Sarı-kırmızılı takıma gelişinde Fernando Muslera’nın belirleyici rol oynadığını vurgulayan Torreira, “Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum. Bana gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi.” dedi.

'GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUKLARA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Galatasaray’daki kariyerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uruguaylı orta saha oyuncusu, başarı hedeflerine de değindi. Torreira, “Neredeyse dört yıldır bu kulüpteyim ve buraya aşık oldum. Galatasaray formasını her giydiğimde, gerçekten de en harika şey bu. Bu kulüp için oynamayı seviyorum, onlar için oynuyorum ve kendimi sergileyip başkasının gelip beni satın almasını düşünmüyorum. Bu kurum için yaşıyorum ve nefes alıyorum ve en çok istediğim şey harika anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve bu formayı giymenin tadını çıkarmak.” ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMDA OLMAMAK BENİ ETKİLİYOR'

Milli takım süreciyle ilgili de konuşan Torreira, Uruguay kadrosunda yer alamamasının kendisini etkilediğini belirten tecrübeli oyuncu, “Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir.” dedi.

'KARİYERİMİ NACIONAL’DE BİTİRMEK İSTİYORUM'

Kariyer planlarına dair en dikkat çeken açıklamayı yapan Torreira, çocukluk hayalini açıkladı. Uruguaylı futbolcu, “Kardeşlerim ve komşum Nacional taraftarıydı. Nacional’e olan sevgim oradan geliyor. Umarım bir gün Uruguay’a dönersem Birinci Lig’de oynama şansım olur çünkü bunu genç yaşlarda başaramadım. Futbolu da orada bırakmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Galatasaray’da istikrarlı performansıyla dikkat çeken Torreira’nın bu sözleri, gelecekteki olası ayrılık senaryolarını da gündeme taşıdı.