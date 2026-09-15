Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'nin milli takım geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaraylı yıldız Sane'yi yıkan gelişme: Kadroya alınmayacak
Galatasaray'da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane için Almanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Bild, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un geniş bir kadro açıklamasına rağmen 30 yaşındaki yıldızı davet etmeyi düşünmediğini öne sürdü.Furkan Çelik
Alman Bild gazetesinin haberine göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yaklaşan milli maçlar öncesinde 23 kişilik zorunlu listenin ötesinde geniş bir oyuncu grubunu kadroya dahil etmeyi planlıyor.
KLOPP'UN TERCİHİ ADEYEMI VE SCHADE
Haberde kanat rotasyonunda Barcelona forması giyen Karim Adeyemi ile Brentford'da oynayan Kevin Schade'nin öne çıktığı belirtildi.
İki futbolcunun da formda olması ve hafta sonunda takımları adına gol kaydetmeleri nedeniyle kadroya çağrılmalarına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.
Almanya ile daha önce 5 büyük turnuvada boy gösteren Sane'nin ise Klopp döneminin başlamasıyla birlikte milli takımdaki yerini kaybedebileceği iddia edildi.
Bild'de yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Sakatlanan Leon Goretzka, Leroy Sane ve Nick Woltemade gibi oyuncuların hepsinin potansiyel Dünya Kupası kurbanları olması bekleniyor."
11 GÜNDE 4 MAÇ OYNAYACAKLAR
Almanya, milli ara döneminde yoğun bir fikstüre girecek. Klopp'un ekibi 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de Yunanistan'ı ağırlayacak.
Ardından 1 Ekim'de Sırbistan ile iç sahada karşılaşacak ve 4 Ekim'de bir kez daha Yunanistan deplasmanına çıkacak.
GALATASARAY'DA GOL KATKISI YAPAMADI
30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 karşılaşmada 284 dakika süre aldı.
Alman yıldız, bu karşılaşmalarda henüz gol katkısı sağlayamadı.
Sarı kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun henüz yeterli performansı sergileyememesi tartışma konusu oldu.