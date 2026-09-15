Galatasaraylı yıldız Sane'yi yıkan gelişme: Kadroya alınmayacak

11 GÜNDE 4 MAÇ OYNAYACAKLAR

Almanya, milli ara döneminde yoğun bir fikstüre girecek. Klopp'un ekibi 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de Yunanistan'ı ağırlayacak.

Ardından 1 Ekim'de Sırbistan ile iç sahada karşılaşacak ve 4 Ekim'de bir kez daha Yunanistan deplasmanına çıkacak.