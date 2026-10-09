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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Karşılaşmanın son dakikalarında ise tribünlerden Gabriel Sara'ya tepki geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 88. dakikada yerini Nhaga'ya bıraktı.

Gabriel Sara, saha kenarına geldiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

SARA'NIN KASIMPAŞA MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Gabriel Sara, Kasımpaşa karşısında 76 kez topla buluşurken yüzde 78 pas isabet oranıyla oynadı.

Brezilyalı futbolcu, yaptığı 7 ortanın 3'ünde isabet sağlarken takım arkadaşlarına 5 kilit pas verdi.

Girdiği 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Sara, karşılaşmayı 3 top kapma ve 1 pas arasıyla tamamladı.