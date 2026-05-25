Kolombiya Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Kolombiya Futbol Federasyonu tarafından duyurulan 26 kişilik listede Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez de yer aldı.
GALATASARAY’IN YILDIZI SANCHEZ KADRODA
Sarı kırmızılı takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası’nda Kolombiya formasını giyecek.
KOLOMBİYA’NIN KADROSU
Kaleciler: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina
Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado
Orta saha: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jaminton Campaz
Forvet: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba