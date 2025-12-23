Galatasaray'ın Afrika Kupası'na gönderdiği yıldız oyunculardan Ismail Jakobs, Senegal-Botsvana maçında sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Nicolas Jackson'ın attığı golde asisti yapan Ismail Jakobs, devre arasında soyunma odasına giderken sekerek sahayı terk etti.

Sosyal medyaya düşen bu görüntüler Galatasaray taraftarları arasında endişelere yol açsa da Jakobs ikinci yarıda da sahaya çıktı.

Karşılaşma 3-0 Senagal'in üstünlüğüyle sona ererken Ismail Jakobs 90 dakika sahada kaldı. Oyuna sonradan dahil olan Samsunspor forveti Cherif Ndiaye ise takımın son golünü kaydetti.