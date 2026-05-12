Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda saldırıya uğradı. Polis ekipleri, yıldız futbolcuya yumruk attığı belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TORREIRA KAFENİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafenin önünde meydana geldi.

İddiaya göre bir kişi, Lucas Torreira’ya yumrukla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Lucas Torreira’ya saldıran şüpheli olay yerinden kaçarken yakalandı. Şüpheli Y.Y’nin olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside gözaltına alındığı kaydedildi.

Yapılan ilk kontrollerde Lucas Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi.

SALDIRGAN SABIKALI ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcunun saldırgandan davacı ve şikayetçi olduğu belirtildi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Yapılan araştırmalarda şüpheli Y.Y’nin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da öğrenildi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.