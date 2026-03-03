Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 yendi.

Galatasaray’ın ikinci golünü kaydeden Renato Nhaga, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk golü hakkında Renato Nhaga: "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor." dedi.

Gelecek maçlar için Nhaga: "Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.