Almanya Milli Takımı'nda Gana ve İsviçre ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro belirlendi.
Sarı-kırmızılı ekibin de formasını giyen Leroy Sane, Almanya teknik direktörü Negelsmann tarafından Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
Almanya'nın aday kadrosu şu şekilde:
SANE'NİN SEZON RAKAMLARI
Sezon başında bedelsiz bir şekilde sarı-kırmızılı ekibe katılan yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktı 35 maçta takımına 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.
ALMANYA PERFORMANSI
30 yaşındaki hücum oyuncu, Almanya A Milli Takım formasıyla ise 72 maça çıktı ve takımına 16 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.