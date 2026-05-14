Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, şampiyonluk sonrası Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Alman yıldız hem sezonu değerlendirdi hem de Fenerbahçe ile ilgili sözleriyle gündem yarattı.

'İLK SEZONUMDA ŞAMPİYON OLDUM'

Galatasaray’daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamanın kendisi için çok özel olduğunu belirten Sane, “Çok mutluyum. Geldiğim ilk sezonda şampiyonluk kazanmak benim için çok değerli. Taraftarımız bizi muhteşem destekledi. Onlar için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

'İKİ FENERBAHÇE DERBİSİ UNUTULMAZ'

Sezon boyunca unutamadığı anların sorulması üzerine Sane, Fenerbahçe derbilerini işaret etti.

Alman yıldız, “Birçok an var ama iki Fenerbahçe derbisi unutulmaz. Özellikle ikinci maçı kazanmamız beni çok mutlu etti. Taraftarımızı sevindirdik ve çok iyi futbol oynadık” dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELENMEK KIRILMA ANIYDI'

Şampiyonlar Ligi’nden elendikleri dönemin takım adına belirleyici olduğunu ifade eden Sane, bu süreci iyi yönettiklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, “Oradan nasıl döneceğimiz çok belirleyiciydi. Çok iyi reaksiyon verdik. Şampiyonluk hedefimize odaklandık ve sonunda kupaya ulaştık” şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE BENİ CEZBETMEDİ'

Galatasaray'a transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan Sane Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına dair gelen soruya, “Benim için tek bir seçenek vardı o da Galatasaray’dı. Taraftarı, kulübün geçmişi ve büyüklüğü beni cezbetti. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi. Tek seçenek Galatasaray’dı. Bu yüzden burayı seçtim ve çok mutluyum” diye yanıt verdi.