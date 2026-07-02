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Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak forma giyerek tamamlayan Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş kariyeriyle ilgili radikal bir karar aldı.

KUZEY MAKEDONYA'NIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

HT Spor'un haberine göre; Kazımcan Karataş Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'nun milli takım teklifini kabul etti.

Babasının Kuzey Makedonya vatandaşı olmasının ardından Kazımcan'ın da 2 aylık yasal sürecin ardından vatanşlık alarak milli takımda oynama hakkı elde edeceği aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

Türkiye Milli Takımı'nın U17, U19 ve U21 olmak üzere alt yaş kategorilerinde forma giyen Kazımcan milli takım tercihini Kuzey Makedonya'dan yana kullandı.

ELJİF ELMAS'IN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Kazımcan Karataş'ın tercih ettiği Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı birçok isim bulunuyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas takımın en önemli yıldızları arasında yer alırken, Enis Bardhi ve Ezgjan Alioski de kadronun tecrübeli isimleri olarak öne çıkıyor.

Kazımcan'ın resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Eljif Elmas ile aynı milli takım formasını giymesi bekleniyor.