Şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray’ın Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a ilerleyen üstü açık otobüs turu büyük coşkuya sahne oldu.
Kutlamalar sırasında futbolcular, taraftarlarla bir araya gelirken Yunus Akgün ve Lucas Torreira’nın açtığı pankart dikkat çekti.
“GİTME MAURO” MESAJI
Yunus Akgün ve Lucas Torreira, Arjantinli yıldız Mauro Icardi için “Gitme Mauro” yazılı pankart açarak tribünlere mesaj verdi.
ICARDİ’NİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2022 yılında Galatasaray’a kiralık gelen, ardından bonservisiyle transfer edilen Icardi; sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli golcünün sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
BAŞKAN ÖZBEK’TEN GÖRÜŞME SİNYALİ
Dursun Özbek, Icardi ile kısa süre içinde görüşeceğini belirterek oyuncunun kulübe önemli katkılar sağladığını ifade etti.