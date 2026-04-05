Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı maçın son anlarında kazandığı penaltı golüyle 1-0 yense de hakem Yasin Kol'un penaltı kararına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Uzatmalarda Dorgeles Nene'nin Agbadou ile girdiği pozisyonda hakem Yasin Kol’un verdiği penaltı kararı maçın sonucunu belirledi.

Sporcast'a konuşan eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan da penaltı kararıyla alakalı yorum da bulundu.

Evren Turhan: “Abi yazık ya Fenerbahçe’nin böyle bir penaltıya ihtiyacı yoktu. 30 metre geriden Yasin Kol’un bunu görme imkanı yok. Hadi verdin VAR sen gör? Pozisyon dışarıda zaten Fenerbahçeliler böyle bir galibiyeti içine sindirirler mi?”