Galatasaray'daki geleceği merak edilen Mauro Icardi için İtalya kaynaklı yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'la görüşürken rota değişti: Mauro Icardi Serie A'ya geri mi dönüyor?
İtalya basınında Mauro Icardi hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Serie A'nın köklü kulüplerinden birinin Arjantinli golcüyü transfer adayları arasına aldığı öne sürüldü.
. Sarı-kırmızılı kulüple kontrat görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen deneyimli futbolcunun, Serie A’dan gelen ilgi nedeniyle seçeneklerini yeniden değerlendirebileceği iddia edildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Icardi, Galatasaray ile görüşmelerine devam etse de hem Avrupa'da hem de Güney Amerika'da transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Bonservis bedeli olmadan transfer edilebilme ihtimali ise oyuncuya olan ilgiyi artırıyor.
La Stampa'nın haberine göre Juventus, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek adına çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Torino temsilcisinde öncelik Dusan Vlahovic'in takımda kalması olsa da yönetimin forvet bölgesine ek bir takviye yapmayı planladığı aktarıldı.
Juventus'un gündeminde Randall Kolo Muani ve Jean-Philippe Mateta gibi isimlerin bulunduğu belirtilirken, yüksek maliyet ve transfer sürecindeki olası zorlukların farklı seçenekleri ön plana çıkarabileceği ifade edildi.
Bu süreçte Mauro Icardi'nin adı yeniden gündeme geldi.
Haberde, Juventus'un öncelikli hedeflerinden sonuç alamaması durumunda Galatasaray forması giyen Arjantinli golcüyü önemli bir alternatif olarak değerlendirebileceği ve Serie A tecrübesi nedeniyle oyuncunun transfer ihtimalini masada tuttuğu öne sürüldü.