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Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Rafael Leao hakkında Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Leao'nun transfer ihtimaline ilişkin konuşurken yıldız futbolcudan memnun olduklarını belirtti.

'BONSERVİSİ YÜKSEK BİR OYUNCU'

Transfer dönemiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Amorim, Leao'nun Milan'ın oyuncusu olduğunu hatırlatarak, "O bizim oyuncularımızdan biri ve ondan gerçekten memnunuz. Bonservisi yüksek bir oyuncu." dedi.

LEAO'YA FORMA REKABETİ MESAJI

Milan Teknik Direktörü, Leao'nun yeni sezonda forma giymek için ciddi bir rekabetin içerisine gireceğinin de altını çizdi.

Özellikle Cisse'nin performansına dikkat çeken Amorim, "Göreceğiz ancak mücadele etmesi gerekiyor. Bence Cisse, gösterdiği performansla onun işini zorlaştıracak." ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA OYUNCUMUZ VAR'

Saelemaekers'in pozisyonunun değiştiğini ve Pulisic'in de takıma döneceğini hatırlatan Amorim, "Saelemaekers pozisyonunu değiştirdi, bu da işi zorlaştıracak. Pulisic geri dönüyor. Yani kadromuzda çok sayıda oyuncu var ve hepsi forma için mücadele edecek." sözleriyle hücum hattındaki rekabetin giderek arttığını söyledi.

GEÇEN SEZON 10 GOL

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev yapan Leao 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.