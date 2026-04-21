2022 yılında evlenen çift, ilişkilerini çocuklarıyla büyütmeye devam etti. 2023’te oğulları Kais’i, 2025’te ise kızları Ella’yı kucaklarına alan Gündoğan ailesi, şimdi de üçüncü çocuk heyecanını yaşadı. Ailenin yeni doğan erkek bebeğine “Kian” adı verildi.

Galatasaray Spor Kulübü, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurarak çifti tebrik etti ve minik Kian’a sağlıklı, uzun ve mutlu bir ömür diledi.

Öte yandan Sara Gündoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda futbolcu eşi olmanın zorluklarına değinmişti.

Sürekli şehir ve ülke değiştirmenin hayatlarını etkilediğini belirten Arfaoui, her yeni başlangıcın beraberinde uyum sürecini getirdiğini ifade etmişti. Ayrıca, sadece “futbolcu eşi” olarak anılmasına da karşı çıkan Sara Gündoğan, kendi kariyerine vurgu yaparak sunuculuk, modellik ve oyunculuk yaptığını, aynı zamanda altı dil bildiğini dile getirmişti.