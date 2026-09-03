Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber

Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşma öncesinde Barış Alper Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık endişe yarattı. Milli futbolcunun mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 1

Galatasaray’ın Başakşehir deplasmanı öncesinde Barış Alper Yılmaz belirsizliği yaşanıyor. Ayağındaki problem nedeniyle antrenmana katılmayan milli futbolcunun mücadelede forma giymesi merak konusu oldu.

1 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 2

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma yarın saat 20.00’de başlayacak. Ligde ilk hafta Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK’yi 4-0, Göztepe’yi ise 3-2 mağlup etti.

2 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 3

Üç haftada 7 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, averaj üstünlüğüyle 3. haftayı zirvede tamamladı.

3 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 4

YENİ TRANSFERLER İÇİN İLK MAÇ HEYECANI
Galatasaray’ın kadrosuna yeni dahil ettiği Rafael Leao ile Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk’un tercih etmesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak.

4 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 5

Milan’dan 38 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Portekizli oyuncu Leao’nun Başakşehir karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

5 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 6

Porto’dan 10 milyon avro karşılığında kadroya katılan Deniz Gül de şans verilmesi halinde Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıkacak.

6 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 7

Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu ise takıma dün dahil olduğu için Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmeyen isimler arasında bulunuyor.

7 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 8

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN BELİRSİZLİK

Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan gelen haber teknik heyetin planlarını etkiledi.

8 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 9

Milli futbolcu, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

9 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 10

MR incelemesine giren 26 yaşındaki oyuncunun yarınki mücadeleye yetişmesinin güç olduğu öğrenildi. Teknik heyet, Barış Alper’in durumunu yakından takip ediyor.

10 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 11

Piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.

11 12
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber - Resim: 12

Toplam 253 dakika sahada kalan futbolcu, henüz gol veya asist üretemedi.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro