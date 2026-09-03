Galatasaray’ın Başakşehir deplasmanı öncesinde Barış Alper Yılmaz belirsizliği yaşanıyor. Ayağındaki problem nedeniyle antrenmana katılmayan milli futbolcunun mücadelede forma giymesi merak konusu oldu.
Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir maçına yetişecek mi? Cimbom'a kötü haber
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşma öncesinde Barış Alper Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık endişe yarattı. Milli futbolcunun mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma yarın saat 20.00’de başlayacak. Ligde ilk hafta Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK’yi 4-0, Göztepe’yi ise 3-2 mağlup etti.
Üç haftada 7 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, averaj üstünlüğüyle 3. haftayı zirvede tamamladı.
YENİ TRANSFERLER İÇİN İLK MAÇ HEYECANI
Galatasaray’ın kadrosuna yeni dahil ettiği Rafael Leao ile Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk’un tercih etmesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak.
Milan’dan 38 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Portekizli oyuncu Leao’nun Başakşehir karşılaşmasında görev alması bekleniyor.
Porto’dan 10 milyon avro karşılığında kadroya katılan Deniz Gül de şans verilmesi halinde Galatasaray kariyerindeki ilk maçına çıkacak.
Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu ise takıma dün dahil olduğu için Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmeyen isimler arasında bulunuyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN BELİRSİZLİK
Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan gelen haber teknik heyetin planlarını etkiledi.
Milli futbolcu, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
MR incelemesine giren 26 yaşındaki oyuncunun yarınki mücadeleye yetişmesinin güç olduğu öğrenildi. Teknik heyet, Barış Alper’in durumunu yakından takip ediyor.
Piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.
Toplam 253 dakika sahada kalan futbolcu, henüz gol veya asist üretemedi.