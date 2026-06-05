Uzun süredir birlikte olan Mario Lemina ve ünlü model Fanny Neguesha, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina hayatının imzasını atıyor - Resim : 1

Lemina, geçtiğimiz aylarda Neguesha'ya evlenme teklifinde bulunmuş ve çift bu kararıyla gündeme gelmişti.

İkili, düğün sürecinin başladığını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina hayatının imzasını atıyor - Resim : 2

Çiftin düğün konsepti için çektiği fotoğrafların, Brad Pitt ve George Clooney'nin yer aldığı bir projeden ilham aldığı belirtildi. Düğün kareleri ise havuzda gerçekleştirilen özel çekimlerle paylaşıldı.