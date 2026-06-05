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Uzun süredir birlikte olan Mario Lemina ve ünlü model Fanny Neguesha, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Lemina, geçtiğimiz aylarda Neguesha'ya evlenme teklifinde bulunmuş ve çift bu kararıyla gündeme gelmişti.

İkili, düğün sürecinin başladığını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Çiftin düğün konsepti için çektiği fotoğrafların, Brad Pitt ve George Clooney'nin yer aldığı bir projeden ilham aldığı belirtildi. Düğün kareleri ise havuzda gerçekleştirilen özel çekimlerle paylaşıldı.