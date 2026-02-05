Galatasaray, devre arasında transfer kapsamında 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı transfer etti. Genç futbolcu, Casa Pia'da gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.

Nhaga'dan Galatasaray'a transferiyle alakalı açıklamalar geldi.

İşte o açıklamalar:

Renato Nhaga: "Bu büyük kulüple sözleşme imzaladığım için çok mutlu ve gururluyum. Bu renkler katılır ve bu kadar kalıcı bir camiayı temsil etmek benim için bir onur. Bu silah için sahada çalışmak üzere, öğrenmek ve her şeyi vermek adına büyük bir istekle geldim. Aileme ve bugüne kadar bana destek olan herkese teşekkür ederim."