Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için bir hamleyi daha tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia’da forma giyen 18 yaşındaki Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, imza için İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın bu transfer için Casa Pia’ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca bir sonraki satıştan Portekiz ekibine yüzde 10 pay maddesi yer alıyor. Sarı-kırmızılıların Gineli orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı, Nhaga’nın yıllık 750 bin euro kazanacağı belirtildi.

Renato Nhaga ile Trabzonspor’un da ilgilendiği ancak Galatasaray’ın son anda devreye girerek transferi sonuçlandırdığı ifade edildi.