Galatasaray, Borussia Mönchengladbach’tan kadrosuna kattığı Can Armando Güner ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Çocukluğundan bu yana Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Can Armando Güner, “Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım, Galatasaray sevgisiyle büyüdüm.” ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki oyuncu, kişisel gelişimine de vurgu yaparak, “Kendimi geliştirmek zorundayım. Gelişerek takıma hedefler doğrultusunda katkı sağlamak istiyorum. Galatasaray’da hedef her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde başarıdır.” şeklinde konuştu.