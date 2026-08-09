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23 yaş altı santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, Rangers forması giyen Youssef Chermiti için resmi girişimde bulundu. Sarı-kırmızılıların İskoç ekibine 20 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

RANGERS TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sky Sports'un haberine göre Rangers, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddetti. İskoç kulübünün, 22 yaşındaki Portekizli golcüyü bir sezon daha kadrosunda tutarak ilerleyen dönemde daha yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı aktarıldı.

SAKATLIK MORALLERİ BOZDU

Transfer süreci devam ederken Chermiti, İskoçya Premiership'in ikinci haftasında oynanan Hibernian karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ancak genç golcü, mücadelenin 36. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sedyeyle oyundan çıktı ve yerini Naderi'ye bıraktı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef Chermiti, Rangers formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Portekizli forvet, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 5 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.