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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alan Ermedin Demirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona çarpıcı bir başlangıç yaptı.

Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Boşnak santrfor, lig aşamasının ilk haftasında oynanan Viking Stavanger karşılaşmasında 20 ile 32'inci dakikalar arasında 3 kez ağları havalandırarak 12 dakikada hat-trick yaptı.

DEMIROVIC 12 DAKİKAYA 3 GOL SIĞDIRDI

Gol perdesini 20. dakikada açan Demirovic, ceza sahasına gönderilen sert ortayı yakın mesafeden tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Demirovic, yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı.

Topu göğsüyle kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla 32. dakikada hat-trick'ini tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Boşnak futbolcunun bu performansı Şampiyonlar Ligi tarihindeki erken hat-trick'ler arasına da girdi.

Demirovic, karşılaşmanın 32. dakikasında üçüncü golüne ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın başlangıcından itibaren en erken hat-trick yapan 5. futbolcu oldu.

Bu alanda Robert Lewandowski 23, Marco Simone 24, Kylian Mbappe 29 ve Vangelis Pavlidis 30. dakikada hat-trick'e ulaşmıştı.