Van Dijk'ın çocukluk arkadaşı Ömer Bayram'dan Galatasaray'a transfer müjdesi

Galatasaray’ın gündemindeki Virgil van Dijk için eski sarı-kırmızılı futbolcu Ömer Bayram devreye girdi.
HT Spor’a konuşan Bayram, yakın arkadaşı olan Hollandalı stoperin Galatasaray’a transfer olmasını istediğini söyledi.
'GALATASARAY’IN ALAMAYACAĞI OYUNCU YOK'
Galatasaray’ın artık dünya yıldızları için önemli bir adres haline geldiğini belirten Ömer Bayram, transfer iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Biz aramızda zaten konuşuyoruz ama şu an benim bir şey söylemem hem van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz.”
“Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Van Dijk da bunlardan bir tanesidir.”
'ONU GAZA GETİRMEK İSTİYORUM'
Bayram, Hollandalı yıldızı Galatasaray’da görmek istediğini açık açık dile getirdi.
Eski futbolcu, “Buraya gelmesini hem bir taraftar hem de bir arkadaşı olarak çok isterim. Bu yüzden onu gaza getirmek istiyorum zaten” dedi.
AYNI MAHALLEDE BÜYÜDÜLER
Ömer Bayram Virgil van Dijk ile dostluğunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, “Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semttendik. Sokakta top oynayarak büyüdük.İlk kez birlikte bir iş yerinde çalıştık. Bir restoranda beraber bulaşık yıkadık” ifadelerini kullandı.
'GALATASARAY TÜRKİYE'NİN BAYERN MUNIH'İ OLMA YOLUNDA'
Sözlerine devam eden Ömer Bayram, "Bana göre Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i olma yolunda gidiyor. İzlediğim maçlardan da çok keyif alıyorum. Ülkemize çok şey katıyor ve zaten hep kattı. Galatasaray benim için önemli ve ayrı bir yere sahip." diye konuştu.