Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan bazı önemli isimler Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.
OSİMHEN KADRODA YOK
Tedavileri devam eden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Böylece Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanına Lemina, Singo, Osimhen ve Kaan Ayhan'dan yoksun gidecek.